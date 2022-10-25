İİT'den İsrail'e kınama

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Nablus'a gece saatlerinde yaptığı baskına tepki gösterildi.

Bu saldırının da tıpkı öncekiler gibi bir "suç" olduğu hatırlatılan açıklamada, "İİT Genel Sekreterliği, Nablus'ta 6 Filistinlinin şehit olmasına ve onlarcasının yaralanmasına yol açan İsrail'in barbarca saldırısını şiddetle kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Filistin halkı, toprağı ve kutsallarına yönelik sonu gelmeyen askeri saldırılarından biri olan bu olayla ilgili hesap sorulması gerektiği vurgulanan açıklamada, Filistinlilere yönelik suçların sonuçlarından İsrail sorumlu tutuldu.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, İsrail'in askeri saldırıları altındaki Filistin halkını koruma çağrısında bulunuldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Nablus kentinde İsrail askerlerinin düzenlediği operasyonda 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 33 kişinin yaralandığını açıklamıştı.