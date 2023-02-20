İİT Genel Sekreteri Taha Türkiye'ye geliyor

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Taha'nın beraberinde bir heyetle 21 Şubat Salı günü Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Taha ve beraberindeki heyetin depremlerden etkilenen bölgelere yapacağı ziyaretin ardından Türk yetkililer ile bir araya geleceğine işaret edilen açıklamada, bu zor dönemde İİT'nin yapabileceği çabaları ele almak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme olacağı ifade edildi.

İİT Genel Sekreteri Taha ve beraberindeki heyetin ayrıca depremlerde yaralanan vatandaşları da ziyaret edeceği kaydedilen açıklamada, İİT'nin daha önce üye ülkelere ve uluslararası ortaklarına depremden etkilenen bölgelere acil yardım çağrısı yaptığı hatırlatıldı.