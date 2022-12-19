İİT ve Arap Parlamentosu, Avrupa Parlamentosunun Bahreyn kararına tepki gösterdi

İİT'den yapılan açıklamada, AP'nin, Bahreyn'deki insan hakları durumuna ilişkin kararının Bahreyn'in imajını zedeleyen gerçek dışı bilgilere dayandığı kaydedildi.

İİT'nin Bahreyn'i desteklediği ve bu ülkeyle dayanışma içerisinde olduğu aktarılan açıklamada, "Bahreyn'in insan hakları ilkelerine ve uluslararası kriterlere bağlılığı, vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin hak ve özgürlüklerini koruması" takdir edildi.

Arap Parlamentosundan yayımlanan açıklamada da AP'nin Bahreyn kararının, gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilişkisinin olmadığı kaydedildi.

"Bazı dış güçlerin siyasi hedeflerine hizmet eden bu karar karşısında Bahreyn'in attığı tüm adımların desteklendiği" belirtilen açıklamada, AP'den, Bahreyn'de hukukun üstünlüğüne saygı göstermesi istendi.

Açıklamada, Bahreyn'in iç işlerine müdahalenin reddedildiği, Bahreyn hukukuna ve yargısına saygı duyulduğu aktarıldı.

- Arap İnsan Hakları Gözlemevi de AP'nin kararını reddetti

Arap Parlamentosu bünyesindeki Arap İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada, AP'nin, Bahreyn'deki insan haklarıyla ilgili kararının reddedildiği belirtilerek, Bahreyn'in iç işlerine müdahale edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı yayımladığı açıklamada, AP'nin, ülkedeki insan haklarına ilişkin kararını reddettiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu kararın, ülkeye zarar vermeyi amaçlayan kötü niyetli tarafların yaydığı gerçek dışı bilgilere dayandığı kaydedildi.

Açıklamada, "kararda adı geçen Bahreyn vatandaşı Abdulhadi el-Havace hakkındaki hükümlerin, vatana ihanet, devlet güvenliğini baltalamak, anayasal sistemi devirmeye teşebbüs, yabancı ülkeler adına casusluk yapmak, terör ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmek için yasa dışı dernek kurmak ve yönetmek suçlamalarıyla yargılanması neticesinde verildiği" anlatıldı.

Avrupa Parlamentosu 15 Aralık günü aldığı kararda, Bahreyn İnsan Hakları Merkezi'nin kurucularından Havace'nin kronik ve kötüye giden sağlık problemleri nedeniyle tahliyesini talep ederek, Bahreyn'deki "işkence ve kötü muameleyi" kınamıştı.

Bahreyn ve Danimarka vatandaşı olan insan hakları aktivisti Havace, 2011'deki Arap Baharı protestolarından bu yana 12 yıldır tutuklu bulunuyor. Protestolara öncülük ettiği gerekçesiyle müebbet hapse mahkum edilen Havace'nin sağlık sorunları sebebiyle tahliyesi talep ediliyor.