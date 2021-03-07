İİT'den Somali'deki terör saldırısına kınama

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan menfur hadiseyi şiddetle kınadıklarını belirterek, saldırıda yakınlarını kaybedenlere, Somali hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Useymin, "Terörün her türlüsünü kınayan İİT, terörle mücadelesinde Somali hükümetine destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Başkent Mogadişu'nun Hamar Jajab ilçesinde bulunan "Lul Yemeni" adındaki lokantanın önünde 5 Mart'ta gerçekleştirilen bombalı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Aynı lokantanın önünde 2020 yılında da bir intihar bombacısı kendini patlatmış, olayda can kayıpları yaşanmıştı.

AA

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021, 17:09