İki bakan Ukrayna-Polonya sınırında görüştü

Blinken, Twitter hesabından Kuleba ile gerçekleştirdiği Polonya-Ukrayna sınırındaki buluşmasından fotoğraflar paylaştı.

It was inspiring to meet today with my friend @DmytroKuleba at the Ukrainian-Polish border. The leadership and courage that he and @ZelenskyyUa have demonstrated are remarkable, and the United States and the world will continue to stand with them and the people of Ukraine. pic.twitter.com/utOke4HK3M — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 5, 2022

Polonya'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı, paylaşımında, "Bugün arkadaşım Kuleba ile Polonya-Ukrayna sınırında buluşmak ilham vericiydi." cümlesine yer verdi.

Blinken, “O ve Zelenskiy’in gösterdiği liderlik ve cesaret olağanüstü. ABD ve dünya onlarla ve Ukrayna halkının yanında olmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile dayanışma göstermek için bölgede bulunan Blinken'in mevkidaşı Kuleba ile sınırda yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 45 dakika görüştüğü ve ikilinin, Kiev'e daha fazla silah yardımı ile Rusya üzerinde uluslararası baskıyı artırma konusunda konuştukları kaydedildi.