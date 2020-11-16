İki Türk Birleşmiş Milletler Kovid-19 Zirvesinde!

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci'yi 3-4 Aralık'ta BM'de yapılacak Kovid-19 Zirvesine davet etti.

İki Türk Birleşmiş Milletler Kovid-19 Zirvesinde!

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan BozkırKovid-19'a karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi 3-4 Aralık'ta BM'de yapılacak Kovid-19 Zirvesine davet etti. 

Bozkır, Twitter hesabından, Türk bilim insanları Şahin ve Türeci ile video konferans yoluyla görüştüğü ve tüm dünyaya umut veren başarıları için kendilerini "içten tebrik ettiği" açıklamasında bulundu. 

Volkan Bozkır, "3-4 Aralık’ta başkanlık edeceğim BM Genel Kurulu Kovid Özel Oturumuna konuşmacı olarak davetimi kabul ettiler." ifadesini kullandı.

BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020, 18:41
YORUM EKLE
Gönder

banner39