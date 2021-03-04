Katar ve Mısır eski sıcak ilişkileri geri getirmeye çalışıyor

Al Sani basın toplantısında bir gazetecinin Katar-Mısır ilişkileriyle ilgili sorusunu, "Biz Katar ve Mısır'daki kardeşler olayları olumlu görüyor ve sıcak ilişkilere geri dönmeye çalışıyoruz." şeklinde cevapladı.

Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşmesinin olumlu geçtiğini ve ilişkilerin normale dönmesi yönünde iyimserliğin hakim olduğunu söyledi.

Körfez uzlaşısı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

AA