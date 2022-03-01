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İkinci görüşme yarın

İlki dün yapılan Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikincisi yarın gerçekleştirilecek.

Dünya 01.03.2022, 17:19
İkinci görüşme yarın

Rusya ile Ukrayna arasındaki ikinci tur müzakerelerin yarın yapılacağı açıklandı.

TASS haber ajansı, Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin yarın devam edeceğini açıkladı.

İlk müzakere Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin beşinci gününde, Ukrayna - Belarus sınırına yakın bir bölgede gerçekleşmişti.

6 saat süren görüşmenin ardından ilk açıklama Ukrayna tarafından gelmiş, Rusya ile 'belirli kararlara' varıldığı aktarılmıştı.

Kaynak: TRT Haber

#Ukrayna #rusya #Görüşme #müzakere
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