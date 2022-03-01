İkinci görüşme yarın
İlki dün yapılan Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikincisi yarın gerçekleştirilecek.
Dünya 01.03.2022, 17:19
Rusya ile Ukrayna arasındaki ikinci tur müzakerelerin yarın yapılacağı açıklandı.
TASS haber ajansı, Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin yarın devam edeceğini açıkladı.
İlk müzakere Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin beşinci gününde, Ukrayna - Belarus sınırına yakın bir bölgede gerçekleşmişti.
6 saat süren görüşmenin ardından ilk açıklama Ukrayna tarafından gelmiş, Rusya ile 'belirli kararlara' varıldığı aktarılmıştı.
Kaynak: TRT Haber
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