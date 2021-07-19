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İlham Aliyev Moskova'ya gidiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı ile görüşmek üzere Moskova'ya gidiyor. İkilinin görüşmesinde Karabağ ve bölgesel konular ele alınacak.

Dünya 19.07.2021, 22:54
İlham Aliyev Moskova'ya gidiyor

Kremlin Sarayı'nın yazılı açıklamasına göre, Putin'in Aliyev ile görüşmesinde, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de Karabağ'a ilişkin yapılan anlaşmanın uygulanması, bölgedeki ekonomik ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması, geliştirilmesiyle ilgili konular ele alınacak.

Toplantıda, Rusya ve Azerbaycan arasında "stratejik" ilişkilerin güçlendirilmesi konusu da görüşülecek.

Kaynak: AA
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#Azerbaycan #rusya #İlham Aliyev #Vladimir Putin
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