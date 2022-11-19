İlk Rus gübre gemisi pazartesi yola çıkıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ardından da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması’nın 120 gün süreyle uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için Putin’e teşekkür etti. Rusya-Ukrayna savaşının uzamasının riskleri artıracağını, bu nedenle diplomatik görüşmelerin canlandırılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus ve Amerikan İstihbarat başkanlarının Türkiye’de gerçekleştirdikleri temasların arazide kontrolsüz bir tırmanmanın önüne geçilmesi açısından anahtar rol oynadığını ifade etti.

DOĞAL GAZ MERKEZİ TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye’de bir doğal gaz merkezi kurulması teklifinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin gereken teknik, hukuki ve ticari değerlendirmeleri yapacaklarını kaydetti.

ZELENSKİ’YE MÜZAKERE KULVARI ÖNERİSİ

Zelenski ile görüşmesinde de Erdoğan, tahıl anlaşmasının uzatılmasına yönelik yapıcı tutumu için Ukrayna lideri Zelenski’ye teşekkür etti. Erdoğan, Zelenski’ye tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarına da teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti.

İlk gübre gemisi pazartesi yola çıkacak

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın yenilenmesinin ardından gübre yüklü ilk Rus gemisinin Avrupa limanından 21 Kasım’da Afrika’ya hareket edeceğini duyurdu. Grynspan, düzenlediği basın toplantısında “İlk sevkiyat Malavi’ye gitmek üzere bir Hollanda limanından ayrılacak ve gemiye şu anda yükleme yapılıyor. Geminin Mozambik üzerinden Malavi’ye gideceği tarih 21 Kasım olarak belirlendi” dedi.

Liderlerden Türkiye’ye övgü

Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılmasındaki rolüne övgüler yağdı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Onların cömertliği ve kararlılığı olmadan bu girişim asla doğmazdı. İstanbul, olağanüstü bir diplomatik başarının merkezi olmaya devam ediyor” dedi. İtalya Dışişleri Bakanlığı de “BM’nin bitmez tükenmez diplomatik çabaları ve Türkiye’nin övgüye değer çalışmasıyla mümkün kılınan dünya gıda güvenliği için kilit bir sonuç” ifadelerini kullandı. Katar, BAE ve Bahreyn, Türkiye ve BM’nin tahıl anlaşmasındaki çabalarını takdir etti.