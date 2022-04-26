IMF: Libya'da enflasyon yükselmeye devam edecek

Libya resmi haber ajansı LANA'da yer alan habere göre; Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) "2022 Küresel Ekonomik Beklentiler" başlıklı raporunda, Libya'da verilerin, savaş ve zayıf imkanlar arka planında beklentilerin orta vadede düşük, hesaplamaların ise güvenilir olduğunu gösterdiği belirtildi.

Bu yılki enflasyon oranlarının yüzde 3,7 olmasının beklendiği bildirilen raporda, yükselişin süreceği öngörüsünde bulunuldu.

Raporda "Libya'da GSYİH büyümesi bu yıl yüzde 3,5'e ulaşacak. 2023'te yüzde 4,4'e yükselmesi ve 2027'de yüzde 3,6'ya düşmesi bekleniyor" sözleri yer aldı.

IMF raporunda, 2022'de enflasyon ortalamalarının yüzde 2,4'e düşmesinin de mümkün olduğu değerlendirmesinde bulundu.