IMF ve Dünya Bankası'ndan G7'ye aşı çağrısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası başkanları G7 ülkelerinden fazla Covid-19 aşılarını mümkün olan en kısa sürede az gelişmiş ülkelere göndermeleri, ilaç firmalarına da üretim hızını artırma çağrısında bulundu.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass'tan yapılan ortak açıklamada hükümetlerden, ilaç firmalarından ve aşı alımıyla ilgili gruplardan alım sözleşmesi, finansman ve tedarik konularında şeffaflığı arttırmalarını istedi.

Açıklamada aşıları daha yaygın dağıtmanın "hem acil bir ekonomik gereklilik hem de ahlaki zorunluluk," olduğu vurgulandı.

Malpass ve Georgieva cuma ve cumartesi günleri G7 üyesi ABD, Almanya, Fransa, Japonya, İngiltere, İtalya ve Kanada maliye yetkilileri ile bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddesi Covid-19 salgını olacak.

Dünya Bankası insani gelişimden sorumlu başkan yardımcısı Mamta Murthi, ABD'de nüfusun yaklaşık yarısının en az bir doz aşı olmasına rağmen az gelişmiş ülkelerdeki oranın hala tek haneli rakamlarda olduğunu belirtti.

Kaynak: Euronews