İngiliz Donanması, Karayip sularındaki bir teknede 400 kilogram kokain ele geçirdi

İngiliz Donanması, Karayip sularında seyreden bir teknede 400 kilogram kokain ele geçirdi.

Kraliyet Donanmasından yapılan açıklamada, 27 Ekim'de yapılan operasyonda Dominik Cumhuriyeti yakınlarındaki bir teknede 400 kilogram kokain ele geçirildiği ve 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 28 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

ABD Sahil Güvenlik Güçleri de 26 Ekim'de Porto Riko yakınlarında 26 milyon dolar değerinde kokain ele geçirdiğini duyurmuştu.