İngiliz keşif uçağı Rus sınırını ihlal etti
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada İngiltere'ye ait "RC-135" keşif uçağının Rus sınırını ihlal ettiği bildirildi.
Dünya 15.08.2022, 23:02
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Barents Denizi üzerinden bir hedefin Rus savunma sistemlerince tespit edildiği bildirildi.
Bunun için Rus "Mig-31BM" savaş uçağının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu hedefin İngiltere Hava Kuvvetlerine ait 'RC-135' elektronik keşif ve harp uçağı olduğu saptandı. Bu uçak, Rusya Federasyonu'nun devlet sınırını Svyatoy Nos burnu bölgesinde ihlal etti." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, İngiliz uçağının Rus topraklarından çıkmaya zorlandığı belirtildi.
Kaynak: AA
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