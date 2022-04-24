İngiliz SAS komandoları Ukrayna'da haberlerine soruşturma

Rus RIA Novosti ajansı, cumartesi günü Rus güvenlik güçlerini kaynak gösterdiği haberinde, 20 SAS üyesinin Ukrayna'nın Lviv bölgesine gönderildiğini yazdı.

Rusya'nın Ukrayna işgali karşısında Kiev yönetiminin yanında yer alan İngiltere, silah yardımı yapsa da SAS komandoları iddialarına henüz yanıt vermedi.

Rusya Soruşturma Komitesi ise yaptığı açıklamada, SAS üyelerinin 'Ukrayna özel servislerine sabotaj düzenlemede yardımcı olmak için' gönderildiklerine ilişkin haberlerin takipçisi olacaklarını duyurdu.

İngiltere hükümeti, yaptığı açıklamada bu yılın başlarında yerel güçlere tanksavar silahları kullanma eğitimi vermek için Ukrayna'ya askeri eğitmenler gönderdiğini duyurmuştu.

Ancak bu eğitmenlerin Rus işgali başlamadan bir hafta önce ülkeden çekildiği ve sadece büyükelçiliğin güvenliği ile ilgili personelin Ukrayna'da kaldığı belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesi'nin iddialar karşısında nasıl adımlar atacağı belirsiz ancak NATO üyesi bir ülkenin Moskova ile savaşın devam ettiği topraklarda aktif varlık bulundurması askeri uzmanlar tarafından önemli bulunuyor.

Kaynak: Euronews