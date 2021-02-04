Yeni Zelanda'da İngiliz sömürgeciliği genel müfredata giriyor

Değişikliği destekleyenler, ülkenin şu an var olan sisteminde öğretilen tarihin sömürge sırasında yerli halklara yönelik zulmü örtme eğiliminde olduğunu söylüyor ve öneriyi eleştirenler ise yeni müfredatın geçmişe dair dengeli bir görüş sunmada başarısız olacağını savunuyor.

“Öğretelim, öğrenelim ve hatırlayalım. Tarihimizi her okuldaki her öğrenciyle paylaşalım ... ”diyen Başbakan Jacinda Ardern, gelecek yıl tanıtmayı planladığı kursun bir taslağını yayınladı.

Yeni Zelanda nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan Māorilerin, kolonileştirme sırasında topraklarının çoğu İngiltere tarafından ellerinden alınmıştı. 2019'da binlerce Maori medeni ve sosyal hakları için eylem düzenledi ve daha önceki hükümetleri gerekli adımları atmadıkları için protesto etti.

Ardern halktan geri bildirim istedi

İngilizler ile Maori halkı arasında Ruapekapeka'da 1846'da yaşanmış olan savaş alanına yaptığı ziyarette konuşan Ardern, topluma taslak hakkındaki fikirlerini hükümete iletmeleri çağrısı yaptı.

Önerilen müfredatta, Māori halkının Yeni Zelanda'ya gelişi, erken sömürge tarihi, Yeni Zelanda'nın göçü, sömürgeleştirilmesi ve 1840'ta İngiliz Kraliyet temsilcileri ile 500'den fazla Yerli Maori şefi arasında imzalanan kurucu Waitangi Antlaşmasına yer veriliyor.

Muhalefet: Dünyadaki en yüksek yaşam standardına nasıl ulaştık bunun cevabı da verilsin

Muhalif taraftaki Muhafazakar Ulusal Parti sözcüsü Paul Goldsmith, taslağın “dengesiz olduğunu ve revizyona ihtiyacı olduğunu” ileri sürerek şunları söyledi:

“Ülke olarak nasıl geçimimizi sağladık? Bu kadar kısa sürede, dünyadaki en yüksek yaşam standartlarından birine nasıl ulaştık? Bu temel sorular belirgin bir şekilde öne çıkmıyor ve küçük bir referanstan çok daha fazlasını hak ediyor”

Kaynak: EURONEWS