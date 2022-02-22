İngiltere: 5 Rus bankasına yaptırım getirildi

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson gündeme ilişkin açıklama yaptı:

Johnson'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

-Putin'e diplomasi yoluyla hedeflerinin gerçekleştirilmesi için her şansı verdik. Durum değişmediği takdirde Batı'nın çatışmayı önlemek için en iyi çabaları boşa olabilir.

-En kötüsü olursa, bir Avrupa ülkesi, hiçbir gerekçe gösterilmeden yürütülen tam ölçekli bir saldırganlık savaşının hedefi haline gelecektir. Artık Putin'in planının sonraki olası aşamaları için kendimizi hazırlamalıyız.

-Ukrayna'ya Rus güçlerinin sevkiyatının miktarının yeni bir işgale işaret ettiğine şüphe yok.

-Son ana kadar diplomasiden vazgeçmeyeceğiz.

"Emsali görülmemiş tedbirler uygulamaya girecek.

-5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım uyguluyoruz. Bu kişilerin İngiltere'deki tüm varlıklarını donduruyoruz. Bu kişiler İngiltere'ye giremeyecek.

-Tüm NATO müttefiklerimi mutlaka korumak zorundayız.

-Putin'in nihayetinde başarısız olduğunu görmemiz gerekiyor. Tüm Avrupa ve NATO bunun için bir araya gelmelidir. İngiltere, bunun için elinden gelen her şeyi yapacaktır.

-Güç gösterisinden kaçınmalıyız, bedeli ağır olur.