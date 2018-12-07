İngiltere Assange’a garanti verdi

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, basına yaptığı İngiltere'nin "Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın büyükelçilikten ayrılsa da başka bir ülkeye iade edilmeyeceği" hususunad garanti verdiğini belirtti.

Moreno, Assange'ın hukuk ekibinin konu üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi.

Julian Assange'ın avukatı Barry Pollack, Ekvador ile İngiltere'nin Wikileaks'in kurucusu hakkında vardığı iddia edilen anlaşmayla ilgili olarak, "Ölüm cezası masada olmadıkça Assange'ın kovuşturmadan korkmasına gerek olmadığı iddiası çok açık bir şekilde yanlıştır." dedi.

İngiliz Daily Telegraph gazetesine konuşan Pollack, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun İngiltere'nin Assange'ın büyükelçilikten ayrılsa da hayatının tehlikeye gireceği başka bir ülkeye iade edilmeyeceği konusunda garanti verdiği şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.

"Ölüm cezası masada olmadıkça Assange'ın kovuşturmadan korkmasına gerek olmadığı iddiası çok açık bir şekilde yanlıştır." ifadesini kullanan Pollack, "Hiç kimse doğru bilgileri yayımladığı için suçlanamamalı. ABD'de Assange hakkında bu türden suçlamalarda bulunulduğuna göre, Ekvador kendisine sığınak sağlamayı sürdürmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den bu yana Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliği'nin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da 2 kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

EKVADOR'A SIĞINMIŞTI

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

İsveç mahkemesi geçen yıl Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve kendisine vatandaşlık vermişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA

