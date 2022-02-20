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İngiltere Başbakanı Johson: Rusya birliklerini geri çekmeli

Ukrayna-Rusya sınırında gerilim her geçen gün artarken açıklamalar da art arda geliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Donbas'ta provokasyon olduğunu söyledi. Rusya'ya Ukrayna sınırındaki askerlerini çekme çağrısı yaptı.

Dünya 20.02.2022, 14:22
İngiltere Başbakanı Johson: Rusya birliklerini geri çekmeli

İngiliz Başbakan Boris Johnson, Donbas'taki gerilime dikkat çekti, bölgede provokasyonların yaşandığını dile getirdi.

Johnson, Ukrayna sınırında Rusya'nın yığınak yaptığı haberlerine de değindi.

Rusya'ya askerlerini geri çekme çağrısı yaptı.

"Yaptırımlar yeterli olmayabilir"

Johnson, Rusya'nın işgali durumunda yaptırımların Moskova yönetimi için caydırıcı olmayabileceğini de savundu.

"Yaptırımlar, mantık dışı hareket eden bir aktörü caydırmak için yeterli olmayabilir" dedi.

#Ukrayna
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