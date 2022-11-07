İngiltere Başbakanı Sunak'ın eşinin hissedarı olduğu şirket, Rusya'dan çekilmedi

Birleşik Krallık'ın (BK) önde gelen gazetelerinden Guardian'ın haberine göre Infosys'in Moskova'daki ofisi aktif şekilde çalışmaya devam ediyor.



Haberde, şirketin Moskova'daki taşeron firmalara ödeme yapmaya devam ettiği de öne sürüldü.



Öte yandan BK Başbakanı Rishi Sunak'ın eşi Akshata Murty'nin şirkette yüzde 0,91 oranında ve 690 milyon sterlin (yaklaşık 14,5 milyar TL) değerinde hisseye sahip olduğu da belirtildi.



Buna göre Murty, "Hindistan'ın Bill Gates'i" olarak bilinen babası Narayana Murthy'nin kurduğu şirketteki hissesi üzerinden yılda 11,5 milyon sterlin (yaklaşık 243 milyon TL) temettü geliri elde ediyor.



First Lady'ye yakın olduğunu söyleyen ve adını paylaşmayan bir kaynak, Murty'nin şirketteki hissesinin babasından kaldığını ve kendisinin firmanın faaliyetlerinde aktif rol oynamadığını savundu.



Murty, eşinin Maliye Bakanı olduğu dönemde şirketten gelir elde ettiği için eleştirilmişti.



Ukrayna'da muhalefette yer alan Ses (Holos) partisinden milletvekili Lesya Vasilenko, martta yaptığı açıklamada Murty'nin şirketten "kanlı para" aldığını söylemişti.



Öte yandan Infosys, nisanda Rusya'dan çekileceğini duyurmuştu. Alman yazılım şirketi SAP ve ABD merkezli dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle gibi bilişim devleri de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından ülkeden çekilme kararı almıştı.



Infosys'ten kimliğini açıklamayan bir yetkili, Moskova ofisinde çalışanların geçiş sürecindeki işlemleri tamamlamak için görev yaptığını savundu.



Yetkili, şirketin Rusya'daki yerel firmalarla hiçbir bağı olmadığını da öne sürdü.



İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner ise BK liderinin ailesinin şirketle bağlarını eleştirerek şunları söyledi:



"Infosys'in acilen Rusya'dan çekileceğini söylemesinin üstünden 6 ay geçmesine rağmen Sunak ailesinin hâlâ Moskova'daki faaliyetlerden gelir elde etmesi tamamen skandal."

Independent Türkçe, Guardian, India Today