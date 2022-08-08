İngiltere'den Ukrayna'ya Rusya uyarısı: Yeni saldırı yapılabilir

Rus güçleri Ukrayna'nın güneyinde toplanırken, Birleşik Krallık (BK) Savunma Bakanlığı bunun yeni bir saldırıya hazırlık olabileceğini belirterek uyarıda bulundu.

BK Savunma Bakanlığı, Vladimir Putin'in güçlerinin ya Ukrayna'nın karşı taarruza geçeceği öngörüsüyle ya da savaşın başladığı şubat ayından bu yana kısmen işgal altında olan ülkede olası yeni bir ilerleme için, "neredeyse kesinlikle" toplandıklarını belirtti.

Bakanlık, çatışmanın "yeni bir aşamaya girmek üzere olduğunu" ve bu aşamada muharebelerin batıyla güneye, Zaporijya kenti yakınlarından Rus işgali altındaki Herson'a uzanan yaklaşık 350 kilometrelik bir cephe hattına kayacağını söyledi.

Rus askeri kamyonları, tankları ve silahlarından oluşan uzun konvoyların, Rusya'nın son zamanlardaki savaş çabalarının odak noktası olan Donbas bölgesinden güneybatıya doğru hareket ettiği gözlemlendi.

Askeri ekipmanın "Rusya anakarasından ve Rusya'nın işgali altındaki Melitopol, Berdyansk, Mariupol'den Kerç Köprüsü aracılığıyla Kırım'a doğru ilerlediğinin bildirildiğini" belirten BK Savunma Bakanlığı, 800 ila 1000 askerden oluşan tabur taktik gruplarının "Kırım'a konuşlandırıldığını ve Herson bölgesindeki Rus birliklerini desteklemek için kullanılmasının neredeyse kesin olduğunu" da ifade etti.

Rusya'nın yeniden ikmal kabiliyetini sınırlamak isteyen Ukrayna güçlerininse, odak noktasını bu amaçla ülkenin güney bölgelerindeki köprüler, mühimmat depoları ve demiryolu bağlantılarına çevirdiği söyleniyor.

Cumartesi günü yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önceki hafta boyunca güçlerinin Rusya'nın lojistik tedarikini tahrip konusunda "güçlü sonuçlar elde ettiğini" söyledi.

Gece geç saatlerde yayımlanan bir videoyla hitap eden Zelenski, "Düşmanın mühimmat depolarına, komuta yerlerine ve Rus ekipmanlarının biriktirildiği yerlere yapılan her saldırı hepimizin, Ukrayna ordusunun ve sivillerin hayatını kurtarıyor" dedi.

Rusya, hafta sonu boyunca yine Zaporijya'daki nükleer santrali bombalamakla suçlanırken Ukrayna'nın devlete bağlı nükleer enerji şirketi, Rus güçlerinin tesisteki üç radyasyon sensörüne zarar verdiğini açıkladı.

Zelenski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rus nükleer terörü, uluslararası toplumun daha güçlü bir tepkisini, Rus nükleer endüstrisine ve nükleer yakıtına yönelik yaptırımları gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ukrayna tahıllarını taşıyan 4 gemi, ülkenin denizyolu ihracatının önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan anlaşma kapsamında Karadeniz limanlarından denize açıldı.

Papa Francis bu hamleyi memnuniyetle karşılayarak, "bu adımın herkese yardımı dokunacak somut sonuçlara ulaşmak için diyalog yürütmenin mümkün olduğunu gösterdiğini" söyledi.

Pazar günü de Uluslararası Af Örgütü, Ukrayna'yı askerlerini yerleşim bölgelerine konuşlandırarak sivilleri tehlikeye atmakla suçlayan raporunun yol açtığı "sıkıntı ve öfke" için özür diledi.

Zelenski, örgütü sorumluluğu Rus saldırganlığından uzaklaştırmaya çalışmakla suçlarken, Uluslararası Af Örgütü'nün Ukrayna'daki başkanı Oksana Pokalçuk raporun Moskova için bir propaganda hediyesi olduğunu söyleyerek istifa etti.

Kaynak: Independent Türkçe