İngiltere, İran’ın iki protestocuyu daha idam etmesini kınadı

Cleverly Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Muhammed Mehdi Karami ve Muhammed Hüseyni’nin İran rejimi tarafından idamı iğrenç. İngiltere, her koşulda idam cezasına şiddetle karşı çıkıyor” diye yazdı.



İran, Eylül ayında 22 yaşındaki Kürt genci Mahsa Amini’nin kıyafet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle alındığı gözaltında ölmesinin ardından ülke çapında düzenlenen protestolar sırasında bir güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanan iki kişiyi dün idam etti.

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