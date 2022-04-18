İngiltere'nin göçmenleri Ruanda'ya gönderme kararına Eritre'den tepki

Eritre İletişim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin yasa dışı yollarla ülkeye giren göçmenleri Ruanda'ya gönderme kararına tepki gösterildi.

Açıklamada, kararın insan ticaretinin altında yatan nedenleri gizlediğine dikkati çekilerek, mali teşvikler ve etik olmayan planla bir Afrika ülkesinin bu süreçte suç ortağı ilan edildiğinin altı çizildi.

Eritre hükümeti, göçmenlerin İngiltere'den Ruanda'ya gönderme kararını şiddetle karşı çıktıklarını ve kınadıklarını belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1 Ocak'tan itibaren İngiltere'ye yasa dışı giriş yapan herkesin Ruanda'ya gönderileceğini ve oraya yerleştirileceğini açıklamıştı.

Plana muhalefetin yanı sıra sivil toplum kuruluşları tepki göstermişti. Londra merkezli Uluslararası Af Örgütünün İngiltere Mülteci ve Göçmen Hakları Direktörü Steve Valdez-Symonds, konuya ilişkin açıklamasında, sığınma işlemleri için insanları başka bir ülkeye göndermenin, "sorumsuzluğun doruğu" olduğunu, hükümetin ise şu anda iltica konularında "insanlıktan ve gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu" gösterdiğini belirtmişti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer da Johnson'ın, yeni göçmen planıyla, Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından dikkatleri üzerinden başka yöne dağıtmaya çalıştığını öne sürerek, söz konusu planı "işe yaramaz" ve "insafsız" olarak nitelendirmişti.