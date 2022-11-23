İngiltere: Rusya, İran’ın silah stoklarını neredeyse tüketti

Bakanlık Twitter’da yaptığı günlük istihbarat güncellemesinde, “Rusya Eylül ayından bu yana Ukrayna’ya karşı muhtemelen yüzlerce İran yapımı silahlı hava aracı (SİHA) kullandı. Rusya bu silahları büyük ölçüde taktiksel askeri hedeflere ve Ukrayna elektrik şebekesine karşı kullandı” denildi.



Rusya, Ukrayna ile savaşta yüzlerce Şahid 136 SİHA kullanmıştı.



Moskova kamikaze İHA’lar olarak bilinen bu droneları kullandığını reddederken, İran bu ayın başlarında Rusya’ya bunları sağladığını kabul etti.



Rus ordusu, Ukrayna’nın enerji altyapısına saldırılar düzenlemek için SİHA’ları kullanıyor.



Washington Post’ta Pazar günü yer alan haberde, İran’ın Rusya topraklarında yüzlerce SİHA üretme konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.



ABD ve diğer Batılı güvenlik kurumlarının istihbaratlarına dayandırılan haberde, Tahran’ın şu anda üretime başlamak için anahtar tasarımları ve temel bileşenleri Moskova’ya teslim ettiği öne sürüldü.

Şarku’l Avsat