İnşaat kazısında ortaya çıkan Osmanlı Mezarlığındaki naaşlar yeniden defnedilecek

Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Neval Konuk Halaçoğlu, Yunanistan'ın Halkidiki ilinde bir spor salonunun inşaatı sırasında bulunan Osmanlı döneminden kalma Müslüman Mezarlığındaki 201 naaşın, Nea Propontida Belediyesince alınan karar gereği yeniden defnedilmesine karar verildiğini söyledi.

2006 yılından itibaren Yunanistan'da envanter çalışması yapan Dr. Halaçoğlu, Halkidiki kentine bağlı Gargara (Simandra) köyünde bir inşaat kazısında ortaya çıkan Osmanlı döneminden kalma mezarlıkla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Halaçoğlu, "Selanik'in Halkidiki Simandra köyünün bağlı olduğu Nea Propontida Belediyesi Meclisi, 65/2021 sayılı karar ile köyde mübadele öncesinde defnedilen 201 Müslüman'a ait naaşların yeniden defnedilmesi kararını aldı. Belediye Spor Salonu inşaatı çalışmaları sırasında ortaya çıkan bu naaşların Belediye Mezarlığında açıklayıcı bir tabelayı içeren bir alan içerisinde defnedilmelerine karar verildi. Yeniden defin töreninin, planlandığı gibi gerçekleşeceği belediye yetkilileri tarafından bildirildi." dedi.

Bu defin işleminin Yunan makamlarınca yapılan ilk resmi Türk mezarlığı defin töreni olduğu bilgisini veren Halaçoğlu, "Nea Propontida Belediyesi'nde bu kararı oybirliğiyle alan tüm yetkili kişilere, ölülerimize gösterdiği saygı için köydeki mübadil yakınları adına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Halaçoğlu, Osmanlı döneminde köyde yaşayan yaklaşık 500 kişiden oluşan 167 Türk ailesi bulunduğunu, mübadelede bu ailelerin, Fethiye, Bursa'nın Gemlik ilçesi, İçel ve İstanbul'un Beşiktaş ilçesine geldiklerini aktardı.

Dr. Neval Konuk Halaçoğlu, 22 Şubat'ta AA muhabirine açıklamalarda bulunarak, 2009-2010 yılındaki çalışmaları sırasında o bölgede araştırma yaptığını ve Osmanlı mezarlığını tespit ettiğini kaydetmişti. Halaçoğlu, Gargara köyünde ortaya çıkan naaşların toplanacağı bir anıt yapılması ve dini tören düzenlenmesi önerisinde bulunmuştu. Öte yandan mezarlıkla ilgili konu Yunan basınında da gündeme gelmişti.

Dışişleri Bakanlığı da 23 Şubat'ta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yunanistan'ın Halkidiki iline bağlı Gargara Köyü'nün okul bahçesine yapılan bir spor salonunun inşaatı sırasında Osmanlı döneminden kalma bir Müslüman mezarlığına rastlandığı yönündeki basın haberleri üzerine Selanik Başkonsolosluğumuzca anılan köy ziyaret edilmiş, ayrıca yerel Yunan makamları nezdinde derhal girişimde bulunularak bilgi talep edilmiştir. Bu girişimlerimiz neticesinde, söz konusu inşaat alanında ecdadımıza ait 201 mezarın bulunduğu, ancak ülkemize bilgi verilmeden naaşların yerel makamlarca Halkidiki ve Aynaroz Eski Eserler Dairesinin deposunda muhafaza altına alındığı öğrenilmiştir. Bu bilgilerin temini üzerine Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi bugün Bakanlığımıza çağrılarak ve Atina'da Büyükelçimizce Yunan Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur."

Açıklamada, bu girişimler üzerine mezarlar hakkında Türkiye'ye daha önceden bilgi verilmemesine ilişkin izahat istenerek, muhafaza altında tutulan naaşların dini inançlara uygun şekilde bir törenle bulundukları yöreye defnedilmesi ve defin alanının Müslüman mezarlığı olduğunun gösterilmesinin talep edildiği belirtilmişti.