İnsanlar en fazla kaç yıl yaşayabilir?

Yapılan bir araştırma, insanların en fazla 120 ila 150 yaşına kadar yaşayabileceğini ortaya koydu.

The Hill gazetesinde yer alan habere göre, yaşlanma ile stresle başa çıkma arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmanın sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı.

Araştırma çerçevesinde, İngiltere ve ABD'den gönüllülerin tıbbi verilerine ve akıllı telefon uygulamasından toplanan verilere dayanılarak katılımcıların strese karşı dayanıklılığı ölçüldü.

Bilim insanları, deneklerin yaşları ilerledikçe iyileşme kabiliyetinde düşüş görüldüğünü kaydetti.

Araştırmanın sonucunda, insanların en fazla 120 ila 150 yaşına kadar yaşayabileceği bildirildi.

Araştırmanın lideri Timothy V. Pyrkov, yaşlandıkça rahatsızlıkların iyileşmesi için gereken sürenin uzadığını ifade etti.

Çalışmada, en sağlıklı katılımcıların bile aynı temel yaşlanma kriterlerine sahip olduğuna dikkat çekilerek hastalıkları önleyerek ya da tedavi ederek sağlıklı uzun yaşamın mümkün olmadığı ortaya konuldu.

Araştırmaya katkıda bulanan bilim insanı Andrei Gudkov da yaşlanmayı geciktirici doğru tedaviler geliştirilmedikçe, yaşa bağlı hastalıkların önlenmesinin ve tedavisinin maksimum yaşam süresini değiştiremeyeceğini kaydetti.

AA