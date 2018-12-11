İnsanlar kasırgaya neden oluyor

Amerikan Meteoroloji Derneği tarafından yapılan araştırmada, ortaya çıkan kasırga ve fırtınalara insanların neden olduğu ortaya konuldu.

İnsanlar kasırgaya neden oluyor

Amerikan Meteoroloji Derneği'nin bu seneki yıllık raporunda iklim değişikliklerinin en büyük nedeni olarak üretim faaliyetleri gösterildi. Sera gazı emsiyonlarının artmasına nedeniyle Teksas'ı kasıp kavuran Harvey Kasırgası, şiddetli kuraklıklar ve Bangladeş’teki sel felaketlerinin yaşandığı kaydedildi.

Meteoroloji uzmanları, "İnsan kaynaklı iklim değişikliğinden kaynaklanan aşırı sıcağın yüzde 93’ü okyanusta depolanıyor, okyanus ısısı, mercan resiflerini yok ederken, yaşam destek sistemlerini de bozuyor. Sonuç olarak depolanan sıcaklık etkisini karaya yaklaştığında açığa çıkıyor” ifadelerini kullanıyor.

Dünya, Paris Anlaşması ve Kyoto Protokolü gibi çalışmalarla sera gazı emisyonuna karşı önlem almaya çalışırken, ABD ilgili anlaşmaları imzalamaya yanaşmıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

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