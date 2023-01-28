İnsanlığın geldiği nokta: Evde öldüğü 3 yıl sonra fark edildi

İngiltere’nin Surrey bölgesinde, yaşadığı dairede hayatını kaybeden şizofreni hastası bir kadının cesedi ölümünden üç yıl sonra “mumyalaşmış ve neredeyse tamamen iskeletleşmiş” bir halde bulundu.

Ailesi, 38 yaşındaki Laura Winham’ın Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) ve sosyal hizmet kurumlarınca “ölüme terk edildiğini” iddia etti.

Aile, özel yaşam hakkına ilişkin kanunlar nedeniyle Winham ile temas kuramadıklarını açıkladı.

Şizofreni hastası kadın, ailesinin kendisine zarar vermeye çalıştığına inanıyordu.

Kasım 2017’de öldüğü düşünülen kadının cesedinin Mayıs 2021’de erkek kardeşi tarafından bulunduğu belirtiliyor.

Surrey Bölgesi Belediyesi yaşananın “son derece trajik bir vaka” olduğunu söylerken, ölümle ilgili yapılacak soruşturmaya bilgi sağlanacağı açıklandı.

Ailesi, kızlarının bir ruh sağlığı kurumu ve aile doktoru tarafından “tedavi edilmemiş akıl sağlığı sorunları” olduğu gerekçesiyle sevk edildiğini, ancak daha sonra takip edilmediğini belirtti.

Kardeşleri Winham’ın sevgi dolu bir evde büyüdüğünü ve üniversiteye gittiğini ancak akıl sağlığı sorunları yaşaması sonrası evden uzaklaştığını söyledi.

Laura'nın kız kardeşi Nicky, "Doktorları ile ailesinin konuşmasını engelledi. Bu hakkı vardı. Bu nedenle hastaneyle konuşamadık" dedi.

Erkek kardeşi Roy ise, "özel yaşam hakları nedeniyle" kız kardeşlerinin kendilerinden alındığını savundu.

Wingham'ın cesedi, bu apartmanın birinci katındaki dairesinde, erkek kardeşi tarafından bulundu.

Laura Winham, kardeşlerinin eve yaptığı son ziyaret sonucu bulundu.

Kardeşi Roy, mektup kutusundan içeri baktı ve bir ayak gördü ve yetkililere haber verildi.

Ailenin avukatı Iftihar Manzoor da, “Laura sosyal hizmetlere iki kez sevk edildi. Biri 2014’te, biri de polis tarafından 2017’de. İhtiyaçlarının değerlendirmesi yapılmadı. Bunlar hiç şüphesiz, müdahale için kaçırılmış fırsatlardı” dedi.

Laura Winham'ın ölümü ile ilgili hukuki süreç başlatılacak.