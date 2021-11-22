Interpol İstanbul'da toplanıyor

Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) bu yıl 89'uncusu düzenlenen genel kurul toplantısı, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Genel kurul kapsamında Interpol Başkanı, Başkan Yardımcıları ve İcra Komitesi üyeleri de burada seçimle belirlenecek. Mikronezya Federe Devletleri'nin Interpol üyeliğinin de oylanacağı genel kurulda, teklifin kabulü halinde üye sayısı 195'e çıkacak. Genel kurul 3 gün sürecek.

Toplantıya 15'i bakan, (Botsvana, Kamerun, Komorlar, Gine-Bissau, Ürdün, Madagaskar, Nijerya, Ruanda, Sırbistan, Kazakistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Angola, Surinam, Kongo ve Güney Afrika), 9'u bakan yardımcısı (Azerbaycan, Bulgaristan, Libya, Myanmar, Rusya, Vietnam, Macaristan, Uruguay, Yemen), 4'ü müsteşar (Küba, Kuveyt, Slovenya, Filipinler), 51 emniyet genel müdürü, 17'si de uluslararası kuruluş temsilcisi düzeyinde olmak üzere, 160'tan fazla ülkeden temsilci katılacak.

Türkiye Interpol'e ne zaman üye oldu?

Interpol fikrinin temelleri 1914 yılında Monako'da düzenlenen 1. Uluslararası Kriminal Polis Kongresi'nde atıldı. Uluslararası Kriminal Polis Komisyonu olarak 1923'te Viyana'da faaliyetine başlayan ve 1956 yılında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı olarak yapılandırılıp Interpol kısaltmasını kullanmaya başlayan kuruluşa Türkiye, 1930 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün kararıyla üye oldu.

Interpol, 194 üye sayısıyla dünyanın en büyük uluslararası kuruluşu olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Euronews