Interpol’den sanat hırsızlığına ihbar uygulaması

Interpol, sanat eseri hırsızlığına darbe vurma amacıyla 6 Mayıs'ta bir uygulama yayımladı.

En son teknoloji görüntü tanıma yazılımı kullanılan ID-Art adlı uygulama, Play Store ve App Store'dan ücretsiz indirilebiliyor.

Interpol, uygulamayla 52 binden fazla çalıntı ve kayıp sanat eseri hakkındaki bilgilerle oluşturulan Stolen Works of Art (Çalıntı Sanat Eserleri) adlı veritabanına erişim sağlanabileceğini bildiriyor.

Kullanıcılar, veritabanındaki arama kriterlerini elle doldurabiliyor ya da fotoğraf yükleyerek arama yapabiliyor.

Girilen bilgiler çalıntı bir sanat eseriyle eşleşirse, uygulama kullanıcılara kayıp parça hakkında daha fazla bilgi verip Interpol'e bildirmesini istiyor.

Öte yandan isteyen kişiler uygulamaya kendi koleksiyonlarını da kaydedebiliyor. Interpol yetkilileri böylece, bir sanat eserinin çalınması veya kaybolması durumunda yürütülecek soruşturmaya fayda sağlanabileceğini düşünüyor.

Interpol uygulamanın pilot aşamasında, Amsterdam'da iki çalıntı tablo, İtalya'da iki çalıntı heykel tespit edildiğini bildirdi.

ID-Art'ta doğal afette, yağmalamada veya silahlı çatışmada hasar gören tarihi veya arkeolojik yapıları bildirme seçeneği var. Risk altında olan bölgeler de uygulamaya kaydedilebiliyor.

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock uygulama hakkında şöyle konuştu:

Son yıllarda teröristlerin, ülkelerin kültürel miraslarını eşi benzeri görülmemiş şekilde yağmalamasına tanık olduk. Sanat eserleri silahlı çatışmalardan, organizde yağmadan ve kültürel soykırımdan zarar gördü. Bu yeni uygulama polis memurlarının, uzmanların ve halkın ortak mirasımızı koruma kabiliyetini geliştirmede önemli bir adım.

UNESCO Kültürden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ernesto Ottone Ramírez de uygulamanın, kültürel varlıkların yasadışı ticaretine karşı önemli bir görev üstleneceğini kaydetti.

UNESCO, sanat eseri kaçakçılığı piyasasının yaklaşık 10 milyar dolar (yaklaşık 82 milyar 370 milyon TL) değere ulaştığını tahmin ediyor. Ancak bazı uzmanlar, piyasanın değerini hesaplamanın neredese imkansız olduğunu düşünüyor.

Kaynak: Independent Türkçe