Irak, BAE ve Tunus'ta koronavirüs salgınında son durum

Son bilgilere göre Irak ve BAE'de koronavirüs kaynaklı ölümler artarken Tunus'ta önlemler gevşetildi.

Irak'ta durum

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 30 kişi vefat etti, 5 bin 127 yeni vaka kaydedildi, 3 bin 134 kişi ise iyileşti.

Açıklamada, ülkede virüs kaynaklı can kaybının 13 bin 537'ye, vaka sayısının 719 bin 121'e, iyileşenlerin sayısının ise 653 bin 149'a ulaştığı belirtildi.

BAE'de durum

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 10 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 72 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 26 kişinin ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Son verilerle ülkede toplam can kaybı 1296, vaka sayısı 405 bin 277, iyileşenlerin sayısı ise 389 bin 304 oldu.

Tunus'ta durum

Tunus Sağlık Bakanlığı ise ülkede Kovid-19 önlemlerinin gevşetildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, sokağa çıkma yasağının 2 saat kısaltıldığı, bundan böyle akşam 22.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, yurt dışından gelen yolcular için karantina merkezlerindeki zorunlu karantinanın kaldırılarak bunun yerine evde karantina uygulamasına geçildiği kaydedildi.

AA

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 21:54