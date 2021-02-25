Irak Türklerinden, Kıbrıslı kardeşlerine ziyaret   

Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Kürşat Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Avrupa'nın en büyük sivil toplum örgütleri yerleşkesini içinde barındıran Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde (ASSİM) Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Vural Önal'a nezaket ziyaretinde bulundu. Irak Türkleri ile Kıbrıslı kardeşleri ile işbirliğini güçlendirmek, dayanışmayı geliştirmek ve ortak çalışma yapılması konuları görüşüldü.

Başkan M. Vural Önal; “Türkmenlerin öz vatanlarında sürgün ve kıyımlar yaşadığı ve adeta yok sayıldığı trajik örneklerle doludur. Kıbrıs Türklerinin yaşadığı acılar ve mücadele yıllarının benzerini yaşayan Irak Türkmenleri gözlerini Türkiye’ye çevirmiştir. Son yıllarda Türkiye'nin bölgede oluşturduğu politika ve emperyalist ülkelerin maşalığını yapan farklı etnik gurupları baskılaması ile Türkiye Türklüğünün ayrılmaz bir parçası olan Irak Türkmenleri nefes almıştır. Bugün tüm Türk dünyası gibi Kıbrıs Türkleri de Irak 'ta Türkmen kardeşlerimizin başta eğitim olmak üzere yönetimde ve Merkezi hükümette yer almalarından büyük memnuniyet duymaktadır.” dedi.

Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma derneği Başkanı Dr. Kürşat Çavuşoğlu Başkan M. Vural Önal'a Türkmen Bayrağı ve plaket sundu. Başkan Önal’da ziyaret anısına gelen heyete Erenköy gazisi Mücahid Hüseyin Laptalı'nın "Sessiz Kalmış Acılar" kitabını armağan etti.