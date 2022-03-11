Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan'dan Türkiye'ye övgü

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Turan, AA muhabirine Rusya-Ukrayna savaşını, Kerkük'teki durumu ve ADF'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Turan, "Rusya-Ukrayna savaşı ve bu savaşın Orta Doğu'daki enerji ve gıda güvenliğine yönelik ağır yansımaları, Irak hükümetinin kurulmasını hızlandırma konusunda siyasi bloklar üzerindeki baskılardan biri olabilir." dedi.

ITC Başkanı Turan, hükümeti kurma konusunda yaşanan sıkıntının önemli faktörlerinden birinin de seçimlerden 73 sandalyeyle galip çıkan ancak hükümetin uzlaşıya dayalı olmaması konusundaki ısrar eden Sadr Hareketi olduğunu belirtti

Irak'taki meselelerin karmaşık olduğunu aktaran Turan, elektrik ve hizmet sıkıntısı, gıda güvenliği krizi, enerji ithalatında ve Bağdat ile Erbil arasında enerji alanında sorunlar olduğunu ve bunların yasama organı tarafından çözülmesi gerektiğini vurguladı.

"Gıda güvenliğini sağlamak, altyapı inşaatını tamamlamak ve böylece güvenlik durumunu korumak için petrol fiyatlarındaki artıştan gerçek bir fayda sağlanması gerekiyor. Siyasi blokların hükümeti kurmak için sorumluluk almaları lazım." şeklinde konuşan Turan, cumhurbaşkanının seçimi konusunda iki Kürt partisi (Kürdistan Yurtseverler Birliği/KürdistanDemokrat Partisi) arasında keskin anlaşmazlıklar olduğuna işaret etti.

Kerkük'teki durum

Turan, "Türkmenler olarak Bağdat'taki tüm Sünni ve Şii partilerle görüştük ve onlara Kerkük'ün ve diğer Türkmen bölgelerinin statüsünün ve geleceğinin korunması konusunda bir mesaj ilettik. Herkes Kerkük'ün statüsünü koruma sözü verdi. Bunun pratikte de uygulanmasını umuyoruz" diye konuştu.

Kerkük'teki oluşumlar olarak, bölgedeki güvenlik ve idari durum da dahil olmak üzere sürdürülebilir çözümlere ulaşmak ve kentteki oluşumlar arasında tamamen eşit bir ortak yönetim modelinin uygulanması için Birleşmiş Milletler çatısı altında görüşmeler yaptıklarını aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Kerkük valisi pozisyonunun, Türkmen oluşumlardan olmasını defalarca talep ettik. Hükümetin kurulması için görüşmeler geçici olarak askıya alındı. Hükümetin kurulmasının ardından sürdürülebilir çözümlere ulaşmak için yeniden görüşmelere başlayacağız. Kerkük'ün oluşumları arasında ortak bir yönetim modelinin hayata geçirilmesini umuyoruz."

Türkiye'nin diyalog yoluyla barışı sağlamadaki rolüne övgü

Iraklı siyasetçi Antalya Diplomatik Forumu ve Türkiye'nin diyalog yoluyla barışı sağlamadaki rolüne övgüde bulunarak şunları söyledi:

"Türkiye'deki diyalog forumları devam eden savaşa rağmen Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarını bir araya getirmeyi başardı. Bu Türkiye'deki diyalog forumlarının öneminin kanıtıdır."

Turan, "Toplantının Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi sona erdirmediği doğru. Ancak en azından Türkiye'de veya herhangi bir ülkede gelecekteki diyalogların önünü açacak diyalog zemini sağladı." dedi.

Bölge ülkeleri ve tüm dünyada diyalogların krizleri sonlandırdığına yönelik bir kanaat olduğuna işaret eden Turan, Türkiye'yi dünyadaki ciddi krizleri tartışmak üzere Antalya'da bir araya gelme fırsatı verdiği için tebrik ettiğini söyledi.