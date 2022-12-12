Irak'ta devlet bankasından çalınan 2,5 milyar doların bir kısmı daha iade edildi



ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Doğu Asya ve Pasifik işlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Çin ve Tayvan Direktörü Laura Rosenberger, 11-14 Aralık tarihlerinde Çin, Güney Kore ve Japonya’yı ziyaret edecek.



Daniel Kritenbrink Çin’de, Biden’ın Kasım ortasında Bali’de düzenlenen G20 zirvesinin oturum aralarında Şi ile yaptığı son görüşmeyle başlattığı işi tamamlamak zorunda kalacak.



ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıkladığı gibi, Biden ve Şi iki ülke arasındaki rekabeti sorumlu bir şekilde yönetmeye ve olası işbirliği alanlarını keşfetmeye devam etme sözü verdi.



Biden ve Şi, özellikle Tayvan’ın geleceği, ABD’nin Çin teknolojik ürünleri ithalatına getirdiği kısıtlamalar ve Çin nüfuzunun genişlemesi gibi tartışmalı konular hakkında konuştu.



Kritenbrink ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in önümüzdeki yılın başlarında Çin’e yapacağı ziyaretin zeminini hazırlayacak.

Şarku’l Avsat