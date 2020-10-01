İran'da Dağlık Karabağ'a destek gösterisinde gözaltına alınan 12 aktivistin tutuklandığı iddia edildi

İran'da Türklerin yoğun olduğu Erdebil kentinde Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'a destek için önceki gün düzenlenen gösteri sırasında gözaltına alınan 12 kişinin tutuklandığı iddia edildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansının (HRANA) haberine göre, gözaltına alınan aktivistler, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hakaret, kamu düzenini bozmak ve izinsiz gösteriler organize ederek ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak gibi suçlamalarla mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede tutuklama kararı verilen Asgar Ekberzade, Mücteba Pervin, Murteza Pervin, Mustafa Pervin, Mehdi Huşmend, Muhammed Culani, Perviz Siyabi, Seccad Culani, Hüseyin Balahani, Behmen Hayrcu, Hamid Haydari Baris ve Sobhan Bahşi adlı kişilerin Erdebil Cezaevi'ne gönderildikleri öne sürüldü.

İran'ın Erdebil kentinde önceki gün Ciral Parkı'nda Dağlık Karabağ'a destek için toplanan aktivistlere güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği ve bazı aktivistlerin gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Gösteriler sürüyor

Öte yandan, başkent Tahran ile Türklerin yoğun olduğu Tebriz, Erdebil ve Urumiye kentlerinde Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırıyı kınamak ve Azerbaycan'a destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Başkent Tahran'ın İmam Hüseyin Meydanı'na çıkan caddelerde bir araya gelen göstericiler, Azerbaycan'a destek sloganları atarak Ermenistan bayrağı yaktı.



Tebriz'in kent merkezindeki Şeriati Caddesi ve Rasta Bazar Meydanı'nda düzenlenen gösteride de binlerce İran Azerisi, "Karabağ bizimdir, bizim kalacak" sloganları atarak Ermenistan ile İran arasındaki sınır kapısının kapatılmasını istedi.



Polis Tebriz'deki gösteriye müdahale ederken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde plastik mermi kullandığı görülüyor.



Erdebil ve Urumiye kentlerinde de yoğun güvenlik önlemleri alan polis, göstericilerin toplanmasına ve yürüyüş yapmasına izin vermedi.

İran'daki aktivistler, sosyal medyadan Erdebil, Tebriz ve Urumiye gibi İran Azerilerinin yoğun nüfusa sahip olduğu büyük kentlerde Dağlık Karabağ'daki işgale karşı gösteri çağrıları yapıyor.

Kaynak: AA