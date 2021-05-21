İran'da deprem
İran'ın güneyinde 5 şiddetinde deprem oldu.
Dünya 21.05.2021, 15:57
İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan Buşehr eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü eyalete bağlı Gunave ilçesi olan deprem, yerel saatle 16.22'de kaydedildi.
Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilen depremin ardından, ilçeye ilk yardım ekipleri sevk edildi.
Ölü ve yaralı olup olmadığına dair bilgi verilmezken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
AA
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