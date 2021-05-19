İran'da Kovid-19 nedeniyle 233 kişi daha vefat etti

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 12 bin 789 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1601'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 792 bin 204’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 233 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 77 bin 765 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 158'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 272 bin 719’a ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 18 milyon 418 bin 983 oldu.

Açıklamada ayrıca ülkede 2 milyon 296 bin 300 kişiye aşının ilk dozunun, 425 bin 212 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 2 milyon 820 bin 512 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde risk gruplarına göre 3 şehrin "kırmızı", 262'sinin "turuncu", 183'ünün "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

AA