İran'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 200 ölüm

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 11 bin 250 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1532'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 815 bin 882’ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 200 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 78 bin 194 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 15'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 304 bin 824’e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 18 milyon 683 bin 814 oldu.

Açıklamada ayrıca ülkede 2 milyon 422 bin 765 kişiye aşının ilk dozunun, 445 bin 201 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 2 milyon 867 bin 966 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 3 şehrin "kırmızı", 262'sinin "turuncu", 183'ünün "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

AA