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İran'dan BM ve Azerbaycan açıklaması

İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler kararlarının Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ üzerindeki hakimiyetine vurgu yaptığını belirtti.

İran'dan BM ve Azerbaycan açıklaması

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ üzerindeki hakimiyetine vurgu yaptığını belirtti.

Abdullahiyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalinden kaynaklı Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara değindi.

İranlı yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"BM kararları Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki hakimiyetini vurguluyor. Toprak bütünlüğüne saygı, savaşın acilen durması ve siyasi müzakere temel çözümdür"

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020, 22:10
Dağlık Karabağ Meselesi’nde İran’ın Pozisyonu

Dağlık Karabağ Meselesi’nde İran’ın Pozisyonu
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