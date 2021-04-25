İran'dan İsrail'e Filistinlilere yönelik saldırılar nedeniyle kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası kamuoyuna Filistin halkına yönelik insan hakları ihlallerinin durdurulması için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Hatibzade, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Filistin toprakları Filistin halkınındır. Siyonist rejim işgalcidir. Filistin krizinin tek çözüm yolu bu toprakların asıl sahipleri arasında referandum yapılmasıdır."

İşgal altındaki Batı Şeria, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve aktivistlere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

İsrail polisinin 22 Nisan'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve TOMA'larla müdahalesinde 105 kişi yaralanmıştı.

İsrail polisi, ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor, İsrail polisi de onlara müdahale ediyor.

AA