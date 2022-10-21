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İran'dan Ukrayna'ya seyahat uyarısı

İran, Ukrayna'da "askeri çatışmaların tırmanması ve artan güvensizlik" nedeniyle vatandaşlarına bu ülkeye yönelik seyahat uyarısında bulundu.

Dünya 21.10.2022, 14:34
İran'dan Ukrayna'ya seyahat uyarısı

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'da askeri çatışmaların tırmanması ve güvensizliğin artması nedeniyle tüm İran vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları şiddetle tavsiye ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ukrayna'da yaşayan İran vatandaşlarına da ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

#iran #Ukrayna
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