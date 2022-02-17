İran'dan ümit dolu açıklama

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Haftalar süren yoğun müzakerelerin ardından anlaşmaya her zamankinden daha yakınız ancak yine de her konuda uzlaşma sağlanana kadar hiçbir şey üzerinde anlaşmaya varılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Nihai anlaşma için müzakere ortaklarının gerçekçi olması gerektiğini vurgulayan Bakıri, "Uzlaşmazlıktan kaçınmalı ve son 4 yıldan ders almalılar. Onlar için ciddi kararlar alma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor.

Eski Başkan Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Taraflar, görüşmelerde karar aşamasına girildiğini belirtiyor.

ABD Dışişleri: İran ile doğrudan müzakereler yapmak menfaatimize

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın İranlı mevkidaşı ile Münih Güvenlik Forumunda birebir görüşmesini beklemediğini dile getirdi.

Price, "Ancak uzun zamandır belirttiğimiz gibi ABD ile İran arasında doğrudan müzakerelerin yapılmasının Viyana görüşmeleri bağlamında menfaatimize olacağına inanıyoruz." dedi.

Oldukça teknik ve karmaşık görüşmelerin dolaylı yollarla olmasının süreci zorlaştırdığını belirten Price, "Kilit paydaşlarla karmaşık bir müzakerenin son aşamalarının ortasındayız. Bu, karşılıklı olarak Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) Anlaşmasına dönmenin mümkün olup olmadığına karar vereceğimiz gerçekten kritik bir süreçtir." ifadelerini kullandı.

Price, anlaşmaya dönme konusunda samimi olduklarını ve İran’ın nükleer programını kalıcı ve doğrulanabilir bir şekilde sınırlandırmanın en iyi yolunun, OKEP anlaşmasına uymak olduğunu dile getirdi.

Önlerinde anlaşmaya varmak için çok kısa bir süre olduğunu kaydeden Price, müzakerelerin nihai bir sonuca varıp varmayacağını ileriki günlerde göreceklerini ifade etti.