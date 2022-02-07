İran: Ekonomik yaptırımların kaldırılması kırmızı çizgimiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yarın 8'inci turu düzenlenecek nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Nükleer anlaşmayla ilgili ekonomik yaptırımların kaldırılması İran'ın kırmızı çizgisidir. Beklentimiz, ABD heyetinin Washington'dan Viyana'ya döndüğünde ajandalarında ABD'nin siyasi kararı olan yaptırımların nükleer anlaşma kapsamında kaldırılması ve olumlu söylemlerin icraata dönüştürülmesinin bulunmasıdır."

Nükleer anlaşmadan çıkması sonrasında Washington yönetiminin ekonomik kayıplarını İran halkına ödetme yoluna gitmesinin doğru bir yöntem olmadığına değinen Hatibzade, ABD'nin İran halkının güvenini kazanmak için çaba göstermesi gerektiğini savundu.

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşma, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında 2015 yılında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesi kararı sonrasında İran'a uygulanan ekonomik yaptırımlar tekrar uygulanmaya konmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, 29 Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlamıştı.