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İran, İngiltere Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran, Londra Büyükelçiliği binasına yapılan saldırının ardından İngiltere’nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığını açıkladı.

Dünya 21.11.2022, 07:49
İran, İngiltere Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, İran’ın Londra Büyükelçiliği binasına yapılan saldırının ardından İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff’in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Büyükelçi'ye "İngiliz hükûmetinin Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi çerçevesinde taahhütlerinin" hatırlatılarak protesto notası verildiği açıklandı.

Diğer yandan, Büyükelçi Shercliff, saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek durumu Londra'ya ileteceğini, gelecekte bu tür sorunlarla karşılaşmamayı umduğunu söyledi.

#iran #İngiltere
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