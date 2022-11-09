İran istihbaratı suikast teklifini böyle yaptı: Turistleri öldür idamdan kurtul

İsrailli turistlere suikast yapmak için İran istihbaratı tarafından Türkiye’ye gönderilen ve tutuklanan İranlı ajanlar hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, İran istihbaratının suikastı ihale ettiği şüpheliye dair detaylar anlatıldı. İddianamede, İran istihbaratının suikastı yaptıracağı kişinin İran’da uyuşturucu suçundan idam cezasına mahkum edilen Shain Otadi olduğu yazıldı. İran istihbaratının İsrailli turistlere yaptıracağı suikast karşılığında idam cezasını bozduracağının anlatıldığı iddianamede, Otadi’nin sağ kolu olan Kaveh Baratı’nın suikasti organize etmesi için Keyvan Majdzadeh’i görevlendirdiği de anlatıldı.

POLİSE İTİRAF ETTİ

İddianamede suikastın, keşif için görevlendirilen Alireza Shaboueıdoudkanı’nın İstiklal Caddesi'nde devriye atan polis ekibine yaptığı itirafıyla çözüldüğü belirtildi. Planlanan suikast günü olan 17 Haziran’da saat 17.00 sıralarında polise, İranlı 2 kişinin susturuculu silahı olduğunu söyleyen Shaboueıdoudkanı’nın verdiği isimlerin otel kayıtlarına ulaşan polis, yaptığı operasyonda suikastta kullanılacak silahlara ulaştı. İddianamede, suikastı organize eden Keyvan Majdzadeh’in keşif yapmaları için görevlendirdiği Alıreza Shaboueıdoudkanı, Seyedmahmoud Hosseini, Majıd Nasırıhesar ve Iman Hojaeıfard’ın İsrailli turistleri adım adım izledikleri belirtildi.

AYNI OTELDE KALMIŞLAR

İddianamede, İranlı ajanlardan ikisinin, İsrailli turistlerin kaldığı otelde 15 Haziran gecesi konakladığı ve 16 Haziran günü otele suikast yapacak olan tetikçi Jamal Ghadakchı’nin adına düzenlenmiş olan sahte pasaportla giriş yaptığı anlatıldı. Silahlarla birlikte otelde kalan ve İran Deniz Kuvvetleri eski subaylarından olan Jamal Ghadakchı’nin otel odasında suikast silahlarını denediği anlatıldı.

CEZAEVİNDEN TALİMAT YAĞDIRDI

İddianamede, İran’da tutuklu bulunan ve idam cezası alan Shain Otadi’ye İran devleti tarafından Türkiye ya da başka bir ülkede İsrailli vatandaşlara yönelik suikast yapması karşılığında cezasının bozulacağı garantisinin verildiği anlatıldı. Teklifi kabul eden Otadi’nin suikast için sağ kolu olan Kaveh Baratı’yı görevlendirdiği ve Baratı’nın Türkiye’ye gelerek suikastin organizasyonu için Keyvan Majdzadeh’i görevlendirdiği savcılıkça anlatıldı. Kaveh Baratı’nın İran’da cezaevinde bulunan Otadı ile telefonda sürekli görüştüğü ve Otadı’nın Baratı’ya suikastin geciktiği için tepki gösterdiği de iddianamede belirtildi.

İRANLI SANATÇI DA HEDEFTEYDİ

İddianamede ifadesine yer verilen Seyedmahmoud Hosseini, suikast timinin hedefinde İran asıllı bir sanatçının olduğunu da belirtti. Shain Otadi’nin sağ kolu olan Kaveh Baratı’dan İran asıllı sanatçı A.T.’nin öldürülmesini istediğini anlatan Hosseini, kısa bir süre İranlı sanatçıyı takip ettiklerini de itiraf etti. Savcılıkça 8 İranlı ajan hakkında, “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” ve “Tasarlayarak öldürme” suçlarından yazılan iddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İhbar maili: Türkiye’yi özümden çok sevirem

17 Haziran günü İranlı 4 keşif ajanının yakalanıp suikast silahlarının bulunmasının ardından İstanbul Emniyeti'ne atılan bir ihbar maili ile suikastın organizatörü olan Keyvan Majdzadeh’e ulaşıldı. İhbar mailinde, “Ben teröristlerle alakadar bazı şeyler deyecem. İsrailin hariciya nazırı demiş ki istanbul'da tüm İsrailliler hotelde kalsın sakın ola meydana çıkmasınlar… Bu işin içinde Keyiwan diye bir herif var, Beyligdüzinde Yakupluda oturup, onunla beraber Hassan ile onun avradı Meriyem var… Ben Türkiye’yi öz mahiyetimden çok sevirem, istiyirem bir bela gelmesin Allah qorusun” yazdığı iddianamede yer aldı.