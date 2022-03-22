İran-Rusya ticaret hacminde önemli artış

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan İran Gümrük Müdürlüğü Sözcüsü Ruhullah Latifi, son 11 ayda ülkesinin Rusya ile ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yükseldiğini açıkladı.

Rusya'ya geçen yıl yapılan ihracatın 447 milyon 763 bin dolar olduğunu hatırlatan Latifi, "Son 11 ayda ihracat hacmi yüzde 20 artarak 539 milyon 393 bin dolara çıkarken aynı dönemdeki ithalat ise yüzde 52 artışla 1 milyar 451 milyon 206 bin dolara yükseldi." dedi.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan uluslararası yaptırımlara işaret eden Latifi, bu yaptırımlar göz önüne alındığında Rusya'nın yaptırımlarla mücadele için İran'ın tecrübelerinden faydalanabileceğini ve İran'ın Rusya için ekonomik bir koridor rolünü üstlenebileceğini söyledi.

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı "Nournews" internet sitesi, İran'ın Rusya'dan petrol, buğday, arpa ve mısır dahil olmak üzere 20 milyon ton tarım ürünü ithal etmek için geçen hafta bir anlaşma imzaladığını bildirdi.