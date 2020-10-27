banner15

İran'dan Dağlık Karabağ sorununa çözüm önerisi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili bir öneri hazırladıklarını, söz konusu öneriyi önümüzdeki günlerde Bakü ve Erivan yönetimine sunacaklarını söyledi.

İran'dan Dağlık Karabağ sorununa çözüm önerisi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili bir öneri hazırladıklarını, söz konusu öneriyi önümüzdeki günlerde Bakü ve Erivan yönetimine sunacaklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Zarif, "İran, Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili kalıcı bir öneri hazırladı. Siyasi işlerden sorumlu yardımcım (Abbas Erakçi) konuyla ilgili önümüzdeki günlerde Bakü ve Erivan'ı ziyaret edecek." dedi.

Zarif, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde yaşanan sorunun barışçıl diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Dışişleri Bakan Yardımcısı Erakçi'nin bugün Bakü'ye gideceğini, önümüzdeki günlerde Moskova, Erivan ve Ankara'yı da ziyaret edeceğini duyurdu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020, 18:49
YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48