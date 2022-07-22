"İran’ın nükleer programı çok hızlı şekilde ilerleme kaydediyor"

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere İspanya’nın başkenti Madrid'de bulunan Grossi, İran’ın nükleer programına ilişkin El Pais gazetesine açıklamalarda bulundu.

Grossi, "Netice itibarıyla yaklaşık 5 haftadır çok hızlı şekilde ilerleme kaydeden nükleer programa yönelik çok sınırlı görünürlüğe sahibiz, bu nedenle olası bir anlaşma durumunda bu pazılını yeniden kurmak bu zorunlu kör dönemde (bilgi aktarımının kısıtlı olduğu bu süreçte) benim için çok zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu pazılın yeniden oluşturulmasının imkansız olmadığını kaydeden Grossi, "İmkansız değil ancak çok karmaşık bir görev ve belki de bazı özel anlaşmalar gerektirecek." ifadesini kullandı.

İran ve Ajans arasındaki gerginlik

İran’da UAEA’ya bildirilmemiş 3 yerde nükleer bulguların tespit edilmesi ve söz konusu nükleer bulgulara ilişin Tahran yönetimine yöneltilen soruların istenilen düzeyde yanıtlanmaması taraflar arasında gerginliğe neden olmuştu.

Ajansın, Tahran’ın bu 3 yere ilişkin yaptığı açıklamayı teknik olarak inandırıcı bulmadığını açıklaması üzerine, 8 Haziran’da UAEA Yönetim Kurulu, İran’a karşı karar almıştı.

Bu gelişme üzerine İran, 9 Haziran’da Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşma kapsamında bu ülkenin nükleer programını doğrulamak amacıyla Ajansın kullandığı kamera sistemleri başta olmak üzere çeşitli ekipmanları kaldırmaya başladığını duyurmuştu. Bu durum da Ajansın İran’ın nükleer programına ilişkin gözlem ve doğrulama faaliyetlerini sınırlamıştı.