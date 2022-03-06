İrpin'de Rus saldırısı sonucu 2'si çocuk 8 kişi öldü

Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki çatışmaların sürdüğü İrpin şehrinden vatandaşların tahliyesi sırasında Rusya’nın saldırısı sonucu sekiz kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, yaptığı açıklamada, İrpin’deki vatandaşların tahliyesi sırasında, Rus ordusunca açılan ateş sonucunda ikisi çocuk sekiz kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Markuşin, "Rus işgalciler sivillere ateş açtı. Bir aile öldü. Gözlerimin önünde iki çocuk ve iki kişi yaşamını yitirdi. Bugünkü bombardımanda toplam sekiz sivil yaşamını yitirdi." ifadesini kullandı.

Şehrin bir kısmının Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini de ifade eden Markuşin, buna rağmen şehrin teslim olmadığını ve İrpin’deki çatışmaların devam ettiğini vurguladı.

Markuşin, sivillerin tahliyelerinin yarın da devam edeceğini belirtti.