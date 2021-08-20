İslam dünyası 'endişeli', Afganlar yalnız

Afganistan’da yaşanan olaylar sonrasında İslam dünyası sessizliğe gömüldü. Arap Birliği’nin suskunluğunun yanında İslam İşbirliği Teşkilatı da, sayfasından kısa bir duyuru yapmakla yetindi. Mısır’da referans merkezi olarak görülen El Ezher’den herhangi bir açıklama gelmedi ve El-Ezher Üniversitesi’nin Kabil’deki 23 öğretim üyesi geçtiğimiz günlerde Mısır’a döndü. Katar yönetimi, Afganistan’da barışçıl bir geçiş arayışında olduklarını belirtti. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed el Sani, “Afganistan’da yaşananların hızı konusunda uluslararası kamuoyunda endişeler var. Katar, barışçıl bir geçiş sağlamak için elinden geleni yapacak” dedi.

İLGİ VE ENDİŞEYLE TAKİP!

Suudi Dışişleri Bakanlığı, “Taliban hareketi ve tüm Afgan partilerinin halkın güvenliği, istikrarı, canları ve malları korumak için çalışacağına dair umudunu” dile getirdi. Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, başkent Amman’ı ziyaret eden Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin “Afganistan’da olanlarla ilgili endişesini” ifade etti. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Afganistan’daki durumu ve gelişmeleri büyük bir ilgi ve endişeyle takip ettiklerini” belirterek, Afgan taraflarını “kan dökülmesini önlemek için azami itina göstermeye” çağırdı.

ABD EFSANESİ YIKILDI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Afganistan’da “Amerikan işgali”nin sona ermesinden dolayı Taliban’ı kutladı. Lübnan’daki Hizbullah hareketinin lideri Hasan Nasrallah, ABD’nin çekilmesiyle Taliban’ın kontrolüne giren Afganistan’daki gelişmelerin, ABD’nin “yarı Tanrı olduğu efsanesini yıktığını” söyledi ve şu ifadeleri kullandı: “Bölgede gördüğünüz Amerika cahil ve aciz. Aynı hataları tekrarlamaya devam ediyorlar. Aynı yanlış uygulamaları tekrar tekrar yapmaya devam ediyorlar.”

İSTİKRAR ÇAĞRISI

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Taliban’a “Afgan halkının tümünü içine alan, şura sistemine dayalı, istikrarlı bir hükümet kurmaları” çağrısında bulundu. el-Karadaği, Taliban’a “Afgan halkının tümünü içine alan, şura sistemine dayalı, istikrarlı bir hükümet kurmaları” çağrısında bulundu. Umman Müftüsü Ahmed bin Hamad Al Khalili ise Twitter hesabında şunları yazdı: “Kardeş Afgan Müslüman halkının saldırgan işgalcilere karşı zaferini tebrik ediyorum.”

BAE TEK ARAP MUHARİP KUVVETTİ

Öte yandan, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nin şu anki dönem başkanı olan Bahreyn, Körfez Arap ülkeleriyle Afganistan’daki durum hakkında istişareler yapıldığını belirtmekle yetindi. Özellikle Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesine kucak açan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) olaylara yaklaşımı eleştiri konusu oldu. Afganistan’daki tek Arap muharip kuvveti olan BAE, Taliban’ın çöküşünden hemen sonra ABD liderliğindeki misyon ve NATO’yla işbirliği yapmıştı.